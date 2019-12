Emma Villas Siena, l'orgoglio del presidente Bisogno: "Fieri di quello che stiamo facendo"

“Siamo fieri di quello che stiamo facendo. In questi anni è stato effettuato un grande lavoro, ai giocatori dico sempre di portare con orgoglio la maglia che indossano perché lì c’è il sudore di tanti pallavolisti che hanno dato tanto per questa società. Speriamo che sia un’annata piena di gioie e di emozioni”. Così ha parlato il Presidente della Emma VillasAubay Siena Giammarco Bisogno nella cena della società con il settore giovanile e la prima squadra per gli auguri natalizi che si è svolta ieri sera.

La squadra si è ritrovata a cena dopo il test match giocato e vinto contro la Tunisia con il risultato di 3-1. Un momento utile per la preparazione settimanale in vista della gara di domenica 15 dicembre alle ore 18 al PalaManera di Mondovì valevole per la nona giornata del campionato di Serie A2. Oggi la squadra, in grande forma, ha effettuato un allenamento al PalaEstra, domani il team tornerà ad allenarsi al mattino prima della partenza per Mondovì.