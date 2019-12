Siena, tempesta di vento e pioggia fa cadere gli alberi: protezione civile al lavoro

E' durata una diecina di minuti, proprio a cavallo delle 16 di venerdì 13 dicembre, la tempesta di vento e pioggia che si è abbattuta su Montepulciano. Le raffiche, molto forti, hanno abbattuto un cedro del Libano situato nel giardino della Fortezza e tre cipressi all'inizio di via di San Pietro, in prossimità dell'incrocio di San Biagio. Fortunatamente gli alberi non hanno colpito persone.

Sono entrate subito in azione le squadre degli operai comunali per liberare le zone occupate dai tronchi; in via di San Pietro è intervenuta, a rinforzo, anche la protezione civile.

In via precauzionale, gli organizzatori del Natale a Montepulciano, d'intesa con il sindaco, avevano disposto la chiusura del mercatino; tutta l'attività del villaggio natalizio riprenderà sabato mattina alle 10,30. Il vento ha danneggiato anche la copertura di un areatore situato sul tetto della Fortezza. Si sono verificate infine interruzioni nell'erogazione dell'energia elettrica sia nelle abitazioni che all'illuminazione pubblica ma la situazione è presto tornata alla normalità. Problemi in tutta la provincia di Siena.