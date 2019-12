Superenalotto, doppietta di 5 a Firenze e Abbadia San Salvatore in provincia di Siena

Toscana protagonista con il SuperEnalotto: nel concorso di ieri sera sono stati centrati due "5" da 36.521,17 euro ciascuno. Una vincita è stata centrata a Firenze alla Cartoleria Gabriella di via Rocca Tedalda 92, informa Agipronews. L'altra giocata fortunata è stata convalidata al Tabacchi di Piazza Gramsci 15 ad Abbadia San Salvatore, in provincia di Siena. Il Jackpot, nel frattempo, ha raggiunto i 46,5 milioni di euro, premio più alto in Europa e terzo al mondo. L'ultimo "6" è stato centrato lo scorso 17 settembre, con 66,3 milioni di euro a Montechiarugolo, in provincia di Parma, mentre in Toscana il Jackpot manca dal 2014, con 11,9 milioni di euro vinti a Prato San Giusto.