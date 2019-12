Siena, dopo il freddo la pioggia. Poi temperature di nuovi miti

Meteo variabile a Siena e in tutta la provincia. Giornate di freddo piuttosto pungente lasciano spazio alla pioggia, attesa per tutta la giornata di venerdì 13 dicembre in città. Prima con precipitazioni leggere, che nel pomeriggio dovrebbero intensificarsi fino ad assumere carattere temporalesco.

Ma la situazione è destinata a cambiare, già nei prossimi giorni. Se le temperature sono scese sotto lo zero, il termometro dovrebbe presto risalire raggiungendo temperature molto sopra alla media a metà della prossima settimana, quando sono attese minime di 8 gradi e massime di 14 gradi, più un clima da primavera che da periodo invernale, quindi.