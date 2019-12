Trasferta fiorentina per la Mens Sana che venerdì 13 dicembre, palla a due alle ore 21,30, sul parquet della palestra Vamba sfida l’Ad Freccia Azzurra per la decima giornata del campionato di Promozione.

“Dobbiamo mantenere alta l’intensità, sia in difesa che in attacco – commenta il coach Pierfrancesco Binella – Dopo le quattro vittorie consecutive vogliamo allungare la striscia. Serve grande attenzione in questo tipo di partite, anche per migliorare su aspetti tecnici sui quali, nonostante la settimana ‘corta’ abbiamo comunque lavorato in allenamento. Mi aspetto una risposta chiara da tutto il roster, compresi gli under che devono confermare quanto di positivo hanno fatto nell’ultima partita in casa, quando hanno avuto un minutaggio più elevato”. E’ tornato in gruppo Riccardo Di Domenico, che sarà a disposizione per la trasferta; sempre out Alessandro Mancini.

La partita sarà trasmessa in diretta Facebook sul profilo Mens Sana Basket Academy, in modo da dare ai tifosi biancoverdi che non si recheranno in trasferta di seguire tutte le fasi del match. La società Ad Freccia Azzurra ha confermato in 99 posti la massima capienza dell’impianto, senza biglietto d’ingresso.