Wedding, come farlo in Terre di Siena. Matrimoni da favola in Toscana: le top destination

Un fatturato totale stimato in circa 38,4 milioni di euro, il 24% del mercato regionale, 36mila arrivi e 148.300 presenze. E’ la fotografia del wedding nelle Terre di Siena così come emerge dalla ricerca effettuata dal Centro Studi Turistici di Firenze per conto di Toscana Promozione. Saranno questi i dati alla base dell’incontro promosso da Confcommercio che si terrà il 12 dicembre a Siena, in strada di Cerchiaia con l’iniziativa “Wedding, How to do in Terre di Siena”. L’obiettivo, mettere in connessione, albergatori, gestori di strutture ricettive e ristoratori con chi fa wedding planner. E quindi dare forza alla filiera locale. Secondo i dati rilevati dal Centro Studi Turistici nelle Terre di Siena la media degli invitati per ogni evento wedding è di 43,3, 51.450 euro la spesa media. Le top destination sono Castelnuovo Berardenga, Pienza, Chiusdino, Monteriggioni, Siena, San Gimignano. Insieme costituiscono il 50,7% del mercato del territorio senese. L’evento tipo è per il 35,6% in villa, per il 67,6% si svolge in estate, settembre è il mese preferito, nel 38,9% il rito è simbolico. Il 56,6% è la quota di eventi organizzati da Wedding Planner.