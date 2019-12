Siena, festeggiare il Capodanno degustando il miglior Brunello di Montalcino al Casato Prime Donne

Il Capodanno più glamour è all’insegna del Brunello di Montalcino. Sono tanti coloro che scelgono cantine e fattorie per un Capodanno elegante ed alternativo e l'offerta è sempre maggiore. La Fattoria del Colle di Trequanda di Donatella Cinelli Colombini mette in campo per un Capodanno originale, all’insegna del buon vino e della tradizione. E’ qui che i winelovers più esigenti potranno attendere – calice in mano – il passaggio all’anno nuovo: subito dopo la mezzanotte infatti, i presenti al cenone avranno l’opportunità di assaggiare per primi il “nuovo” Brunello.

E’ invece al Casato Prime Donne di Montalcino, l’altra cantina storica di proprietà di Donatella Cinelli Colombini, che si potrà brindare al nuovo anno degustando, con una verticale, il miglior Brunello: 4 assaggi per capire come nasce e si evolve questo grande vino rosso dalla straordinaria longevità.

Ecco invece cosa è possibile fare a Siena: Il Capodanno a Siena