Siena, incendio in appartamento a San Quirico d'Orcia. Grave uomo portato in ospedale con l'elisoccorso Pegaso

E' ricoverato in gravi condizioni un uomo di 94 anni rimasto ferito nel corso di un incendio scoppiato poco prima delle 7 di martedì 10 dicembre. L'incendio si è sviluppato in via Guido da Siena, a San Quirico d'Orcia. Sul posto sono interventi i vigili del fuoco, i carabinieri e i sanitari del 118 che hanno immediatamente attivato l'elisoccorso Pegaso per il trasferimento all'ospedale di Grosseto. Le condizioni dell'uomo, vista anche l'età avanzata del ferito, sono considerate gravi. Da capire ancora cosa abbia provocato le fiamme, cosa abbia dato inizio all'incendio all'interno dell'abitazione del pensionato. Le indagini sono condotte dai carabinieri e dai vigili del fuoco.