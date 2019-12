Siena, geotermia sull'Amiata. I comitati chiedono il referendum al sindaco di Abbadia.

I comitati contro la geotermia sull’Amiata chiedono al sindaco di Abbadia San Salvatore il referendum sulla centrale di Sorgenia in Val di Paglia. La richiesta per voce del responsabile della Rete nazionale Nogesi Velio Arezzini. Iniziativa che al momento non è stata formalizzata come spiegato dal sindaco di Abbadia San Salvatore. “Non essendoci alcun documento - spiega - prima di pronunciarmi dovrò valutare la formulazione della richiesta”. Sabato pomeriggio, dopo la presentazione di Carlo Balducci (Sos Gerotermia e Rete Nogesi), sono intervenuti gli studiosi Andrea Borgia, esperto di geotermia a livello internazionale e Giuseppe Mastrolorenzo, primo ricercatore dell’Osservatorio Vesuviano-Ingv. Borgia ha premesso di non essere contrario alle centrali geotermiche a ciclo binario, se il fluido ha le caratteristiche appropriate e si trova lontano dalle faglie attive.

Per approfondire leggi anche: Cosa dice Sorgenia