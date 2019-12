Sciare sul Monte Amiata, ecco i prezzi della stagione 2019-2020. Si aspetta la neve

La stagione invernale sul Monte Amiata è ormai alle porte. Si aspetta solo la neve per dare iniziare a sciare: il via previsto è per il 22 dicembre. Si dovrebbe andare avanti fino al 22 marzo, ma con condizioni di sufficiente innevamento è possibile una settimana in più in pista.

Già disponibili tutti i prezzi per l'anno 2019-2020. Varie le tipologie di offerta: si va da una corsa singola il cui costo è compreso tra i 3 euro e gli 8 euro (andata e ritorno), alle tariffe giornaliere (20 euro nei feriali e 25 nei festivi), fino agli skipass per periodi più o meno lunghi e quelli stagionali, che partono da 290 euro.

