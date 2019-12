Siena, azienda agricola nasconde al Fisco 600 mila euro. Operazione della Guardia di Finanza

Società agricola della Valdichiana nasconde al Fisco 600 mila euro di ricavi e 130 mila di Iva. L’articolata attività investigativa della Guardia di Finanza oltre a far emergere l’irregolare tenuta dei registri e libri contabili previsti dalla normativa di settore, ha consentito di ricostruire quasi 600.000 euro di ricavi non dichiarati, oltre ad un’Iva evasa pari a più di 130.000 euro. Il sistema evasivo individuato si articolava in parte mediante l’emissione di fatture che però non venivano registrate in contabilità, in parte tramite riscossioni totalmente in nero di prestazioni lavorative realizzate dalla società. In sostanza, nel corso della verifica i finanzieri hanno rinvenuto una contabilità in nero parallela a quella ordinaria. La società è stata prontamente segnalata all’Ufficio finanziario competente per le conseguenti procedure sanzionatorie e di recupero a tassazione dei maggiori ricavi intercettati, nonché per l’Irpef derivante dagli emolumenti corrisposti fuori busta ai propri dipendenti, ammontante ad oltre 65.000 euro di ritenute non operate.