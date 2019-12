Siena, giovane violentata e sequestrata dai genitori affidatari, la procura riapre l'inchiesta

Forse avrà giustizia la ragazza che subì le violenze seriali dei genitori affidatari di Locate Varesino (Como). Procedono le indagini sul secondo filone legato ai casi di sequestro di persona e stupro a danno della 37enne un tempo residente nel senese. Dopo una prima archiviazione, la attuale Procura di Siena ha riaperto l'inchiesta e sta lavorando alacremente sulla base dei numerosi e gravi riscontri di prova ottenuti, quali certificati medici, materiale fotografico e dichiarazioni dei dottori e della donna stessa, che rivelò ulteriori brutalità patite nel 2012 nel corso di una testimonianza protetta in Corte di Appello e in occasione di un incidente probatorio nel 2016. Sono attesi dunque importanti ed imminenti sviluppi. La magistratura procede con accertamenti scrupolosi, per impedire che anche questo filone, dopo quello degli anni 2007-2008, finisca triturato nelle lente pieghe della giustizia e sopraggiunga nuovamente la prescrizione a coprire i gravi reati. Quali ad esempio la mutilazione degli organi genitali, refertata dai vari ospedali del senese. Lo auspica l'avvocato della donna, Massimo Rossi.

Una lunga sequela di sevizie ed orrori, quella emersa nella fase dibattimentale del primo processo. Nel luglio 2007 la giovane venne rapita, a casa di un parroco del senese, dal padre affidatario, e ritrovata a Trezzano sul Naviglio, dopo la denuncia fatta dal fratello del prete ed una richiesta di aiuto della donna stessa, attraverso l'invio di un sms. Un altro rapimento è dell'ottobre 2007. La ragazza fu portata a Legnano, nel seminterrato di una sede secondaria della società che fa capo al padre affidatario, dove subì una nuova violenza sessuale. Fuggita in strada, venne trovata ricoperta di ferite da una pattuglia di polizia, alla quale la donna non spiegò quanto accaduto per paura di ritorsioni da parte dei suoi aguzzini. Altri sequestri e stupri si verificarono tra il 2011 e il 2012 (anni adesso sotto la lente di ingrandimento). La giovane veniva sistematicamente rapita e violentata all'interno di un furgone, e scaricata in strada. Il 5 luglio 2012, in particolare, fu portata a San Gimignano, e ritrovata dalla Polizia di Stato con addosso indumenti pieni di tracce ematiche e organiche, che però non furono mai analizzati, e anzi buttati via.