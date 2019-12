Siena saluterà l’arrivo del 2020 con un grande spettacolo in piazza del Campo e altri eventi spalmati in tutto il centro storico. Sul palco nel cuore della città saliranno Paolo Ruffini e gli attori della compagnia Mayor Von Frinzius, interamente formata da attori disabili, con il loro Up&Down, che farà ridere, commuovere e riflettere sulle relazioni con la diversità.

Per approfondire leggi anche: Up&Down

Il direttore dei teatri di Siena, Alessandro Benvenuti, rivela: "Se siamo qui, permettetemi di ringraziare l'associazione A Piccoli passi e in particolare il suo presidente Luca Ciani, che ci aveva presentato questo spettacolo proponendo di inserirlo nella stagione teatrale. Dico la verità, non avevamo le risorse economiche per tenerlo in scena per tre giorni, in più il cartellone era già chiuso, quindi il progetto è rimasto nel cassetto, pronto a essere tirato fuori al momento giusto. Quel momento è arrivato".