Palio di Siena, muore noto contradaiolo. Contrada della Giraffa in lutto per la scomparsa di Duccio Nassi

Dopo un percorso lungo e faticoso, è scomparso sabato 7 dicembre Duccio Nassi. Senese alla “vecchia maniera” e giraffino di grande tradizione, per tantissimi anni ha lavorato al Consorzio Agrario, dove si era fatto apprezzare per le sue grandi capacità, onestà ed attaccamento. Nella sua amata Giraffa ha ricoperto moltissimi incarichi, anche se mai di grandissima visibilità, per sua scelta. Duccio lascia la moglie, la sua amata figlia Valentina e l’altrettanto amata nipote Benedetta, che gli sono state sempre vicino in questi mesi difficili. Domenica 8 dicembre Duccio sarà ricomposto nella cappella in Campansi, mentre lunedì 9 dicembre farà il suo ultimo ritorno nella Giraffa, dove alle 15 sarà celebrata la messa. In segno di lutto e rispetto, la contrada ha annullato il Banchetto annuale.

