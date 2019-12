Siena, incendio in edificio notificato. L'intervento dei vigili del fuoco evita il peggio. Solaio crollato

Un incendio è scoppiato giovedì sera in un locale della “Villa Ricorsi”, l’antica costruzione posta sulla via Cassia all’imbocco della vecchia strada di Campiglia, nel comune di Castiglione d’Orcia in provincia di Siena , provocando il crollo di una porzione di solaio di 15 metri quadrati. Nessun ferito e nessuna persona coinvolta, anche perché la villa non era abitata. Sul luogo sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Piancastagnaio, il funzionario di servizio da Siena e i carabinieri della stazione di Radicofani. Le cause del rogo sono in via di accertamento, ma essendosi sviluppate le fiamme nel locale a piano terra della legnaia, una delle ipotesi è che qualcuno abbia acceso un falò per riscaldarsi e non sia riuscito a controllare il fuoco. E le conseguenze potevano essere davvero disastrose - gli antichi solai delle stanze dove per fortuna non si sono propagate le fiamme sono realizzati in legno - se non si fosse accorto di un bagliore sospetto il figlio dell’uomo, incaricato dai proprietari di prendersi cura de

