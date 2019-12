Siena, "Progetto notti" del Comune con la Polizia municipale per arginare il fenomeno della movida in centro

Il Comune di Siena si attiva per il controllo della “movida” notturna, per lo meno per quel che concerne alcuni suoi eccessi che si sono verificati e registrati negli anni. Al noto “caso Pantaneto” si sono aggiunti negli ultimi mesi anche numerosi episodi non simpatici e fuori dalle regole che si sono verificati in Salicotto. L’amministrazione ha risposto in questo caso con il posizionamento di altre telecamere e richiedendo una maggiore presenza delle forze dell’ordine.

“E’ in corso il ‘Progetto notti’ con la Polizia municipale e con controlli che si prolungano in orario notturno dalle ore 22 fino alle 4 di notte. Sono state effettuate le prime quattro notti di questo progetto che sta dando buoni risultati. Sono infatti stati effettuati dei controlli e sono state fatte anche alcune multe, anche se non si sono riscontrati dei casi eclatanti.