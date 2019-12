Francesco Fiorenzani e il gruppo Silent Water vincono il concorso promosso da I-Jazz e patrocinato dal Mibact

Francesco Fiorenzani, senese, musicista e compositore oggi leader del gruppo "Silent Water", grazie al costante supporto del direttore di Siena Jazz Franco Caroni, che segue gli studenti come dei figli, ha vinto il concorso promosso da I-Jazz e patrocinato dal Mibact. Vale a dire un programma di concerti, sei-sette date, in un circuito europeo volto a diffondere la conoscenza del Jazz nei paesi comunitari.

La call per il 2020 era aperta a tutti i soci di I-Jazz e di Midj (Associazione musicisti italiani di jazz) con la finalità di selezionare sei gruppi musicali: 4 under 35 e due under 45. Fra oltre cento partecipanti è stato scelto il gruppo di Fiorenzani composto ovviamente dallo stesso Francesco, chitarra e composizione, da Luca Sguera, tastiere e piano, da Francesco Ponticelli, contrabbasso e Bernardo Guerra batteria. Una band affiatata e meritevole, animata da tanta passione e professionalità.