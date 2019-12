Calcio femminile Aics a Siena, le contrade del Palio si sfidano. Guarda le foto

La pioggia non ferma le ragazze che partecipano al campionato di Calcio Femminile a 8 organizzato dal Comitato Provinciale Aics di Siena. Mercoledi 20 e giovedì 21 novembre sull’impianto sportivo in via Milanesi al Petriccio si sono disputate le gare della terza giornata di andata di questo campionato che sta offrendo grande spettacolo sia per quanto riguarda il livello tecnico di alcune squadre ma soprattutto per l’impegno e il grande agonismo con il quale tutte le giocatrici affrontano le partite con la ferma volontà di far primeggiare i colori della propria contrada. Dopo tre giornate la classifica vede al comando una coppia formata dal Castelmontorio e dal Rinoceronte con 7 punti segue a 6 punti il Barbicone, al terzo posto la Pania con 4 punti, a seguire con 3 punti la coppia formata da Polis. Trieste e Camporegio. In coda un terzetto costituito da Provenzani F.C. 1930, Due Porte e Leone con 1 punto con Barbicone e Leone che devono recuperare una partita.

