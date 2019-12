Fiaccole di Natale di Abbadia San Salvatore, iniziato l'iter per il riconoscimento dell'Unesco. Il Comune sull'Amiata in provincia di Siena ha iniziato l'iter per ottenere il patrimonio immateriale da parte dell'Unesco, per la tradizione millenaria delle Fiaccole. Un impegno che l'amministrazione vuole perseguire con determinazione, ma per far questo chiede la partecipazione attiva di tutta la popolazione. Sono in corso di realizzazione le riprese del docufilm che - insieme al libro fotografico, con le immagini più significative della festa, e le testimonianze storiche e orali - costituirà la documentazione da consegnare a corredo della della domanda. "Si tratta - dice Roberto Bechini, assessore al turismo - di un riconoscimento ufficiale di quella che è già una unicità riconosciuta, e conosciuta, a livello internazionale; dopo avere studiato le procedure e le caratteristiche degli attuali eventi riconosciti in Italia dall'Unesco, mi è sembrato naturale, e opportuno, che anche le nostre Fiaccole potessero fregiarsi di questo alto riconoscimento, avendo intrinseche le caratteristiche richieste".