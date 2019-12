Geotermia, il presidente di Sorgenia Chicco Testa risponde ad Oliviero Toscani: "Vieni sull'Amiata"

Il presidente di Sorgenia Chicco Testa replica al fotografo Oliviero Toscani che alcuni giorni fa aveva criticato il sindaco di Abbadia San Salvatore, in provincia di Siena, per il nuovo impianto previsto in Val di Paglia. "Caro Toscani, mi è capitato più volte di parlare con te sia privatamente sia in qualche trasmissione radio di un tema che sta a cuore a tutti e due: la bellezza del nostro Paese e come preservarla e valorizzarla. Tengo quindi in considerazione le tue opinioni, ma proprio per questo permettimi di dirti che questa volta, parlo della futura centrale geotermica di Abbadia San Salvatore, non posso essere d’accordo con te. “Per forza, dirai, sei presidente di Sorgenia e quindi parte in causa”. Sì certo sono presidente di Sorgenia, ma proprio per questo cerco di assumermi la responsabilità di fare le cose per bene. Prima di tutto l’impianto che proponiamo è un impianto a energia rinnovabile. È inutile parlare di Greta e di decarbonizzazione se poi continuiamo a produrre energia nei vecchi modi. Produrrà energia sufficiente a soddisfare il fabbisogno di 32.000 famiglie e ci farà risparmiare 40.000 tonnellate d C02. In secondo luogo, l’impianto non produrrà alcuna emissione né in aria né a terra. Non consuma acqua. Reinietta integralmente i fluidi utilizzati. È localizzato in un’area industriale nella Val di Paglia (non nella Valle d’ Orcia). Occupa solo 2 ettari, il terreno di 3 campi di calcio, e abbiamo la presunzione di pensare che anche un edificio industriale possa essere realizzato con criteri estetici tali da rispettare, e in qualche caso migliorare, la percezione dell’ambiente. Il progetto darà vita a positive ricadute locali a livello socio-economico, strettamente correlate con il tema della sostenibilità e dell’economia circolare. Grazie alle sinergie con la centrale, perché la centrale produce anche calore, che daremo al territorio, è previsto il rilancio dell’area industriale attraverso l’insediamento di attività produttive legate alla filiera del calore: il riciclo del legno per la produzione di pallet e la coltivazione idroponica, solo per citarne alcune, che creeranno circa 70 nuovi posti di lavoro.Nelle prossime settimane, coerentemente con la filosofia del nostro gruppo e i nostri valori, ci impegneremo ulteriormente per raccontare il nostro progetto e proseguire il dialogo costruttivo con i territori coinvolti. Onestamente ci sembra di fare veramente tutto il possibile e ci piacerebbe se tu volessi accompagnarci, verificare e discutere con noi".