Siena, dal viadotto della tangenziale si stacca un pezzo di cemento e cade su una macchina, tragedia sfiorata

Un grosso pezzo di cemento si è staccato dal viadotto della tangenziale ovest di Siena, ed è caduto su una macchina in transito nella strada che dalla Piaggia della Scimmia conduce alla rotatoria di Massetana.

Il grosso quadrato in cemento ha colpito l'auto ma il conducente è rimasto illeso. Sul posto la polizia municipale, che ha transennato la strada sotto al cavalcavia. In corso verifiche sulla stabilità del ponte, nella parte superiore dove scorre la trafficatissima tangenziale, e in quella inferiore per capire se esiste il pericolo di nuovi distacchi.

Una problematica che si ripresenta a Siena a distanza di dodici mesi. Infatti risale a un anno fa il problema del distacco di alcune porzioni del ponte di Ravacciano per il quale i lavori di ripristino non sono ancora iniziati.

La stabilità dei cavalcavia sta preoccupando molto, dopo i recenti crolli sulla Torino-Savona e a Genova di ponte Morandi.