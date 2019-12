Natale a Poggibonsi: tante iniziative in provincia di Siena

Tre domeniche di spettacoli particolarmente adatti ai più piccoli, musica, eventi ed animazione in tutte le piazza. A Poggibonsi, quest’anno il motto è “A Natale vivi il centro” con un calendario ricco di iniziative messe a punto dall’Associazione ViaMaestra e dalla Proloco di Poggibonsi. Calendario che ha già preso il via con l’accensione delle luminarie natalizie e con l’apertura della casina di Babbo Natale, e che prosegue nel prossimo finesettimana. Ed ecco che domenica 8 dicembre dalle ore 16“Jingle Bell Street – Natale con Mary Poppins” spettacoli ed animazione per le vie e le piazza del centro storico dalle ore 16. Sempre domenica pomeriggio -“Babbo Natale Colto in Castagna” in Piazza Rosselli a cura dell’associazione dei Rioni di Poggibonsi dalle ore 16.

Sabato 14 dicembre spettacolo di magia del mago“Lollo” alle ore 17 in piazza Matteotti allala casetta di Babbo Natale. Domenica 15 dicembre alle ore 11 Concerto di Natale del coro I Servi della Gioia presso il Teatro Politeama e nel pomeriggio dalle ore 16 secondoappuntamento con “Jingle Bell Street – Natale con Mary Poppins”: spettacoli ed eventi nel centro; alle ore 18 concerto di Natale del coro Clara Harmonia presso la chiesa di S. Lorenzo. Sabato 21 dicembre spettacolo di intrattenimento “Christmas Show” ore 17 in piazza Matteotti presso la casetta di Babbo Natale con la partecipazione dell’Associazione Upp scacchi Poggibonsi con la scacchiera gigante; contemporaneamente“Babbo Natale Colto in Castagna” a cura dell’associazione dei Rioni di Poggibonsi dalle ore 16 in Piazza Rosselli.

Domenica 22 dicembre ultimo appuntamento con “Jingle Bell Street – Natale con Mary Poppins” Spettacoli ed eventi nel centro storico di Poggibonsi a cura dell’associazione ViaMaestra dalle ore 16 alle 19 - “Babbo Natale Colto in Castagna” in Piazza Rosselli a cura dell’associazione dei Rioni di Poggibonsi dalle ore 16; “Babbo Natale in Vespa” in Largo Gramsci dalle ore 16 a cura del Vespa Club. Il 6 gennaio arriva “La Befana dei Pompieri” in piazza Cavour dalle ore 16. Durante la serate saranno raccolte offerte a favore di Anffas Poggibonsi