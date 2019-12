Siena, cadavere ritrovato in un fosso: s'indaga sull'identità di un uomo.

Sarà solo l’autopsia con l’esame del Dna a stabilire con certezza a chi appartiene il cadavere rinvenuto martedì sera in un canale a Po’ Bandino in provincia di Perugia. Il sostituto procuratore di turno ha disposto l’accertamento, nel frattempo la salma si trova all’istituto di medicina legale del Santa Maria della Misericordia. Al momento infatti, sull’identità del corpo rinvenuto per caso da una donna che stava portando a spasso il cane ci sono solo supposizioni. E ce n’è una che apparte più versomile delle altre: nei primi giorni di novembre, un uomo è scomparso proprio da Po’ Bandino. Alloggiava in un affittacamere da un paio di mesi quando un giorno non ha fatto rientro e sono scattatate le ricerche. Da lì’ è emerso che si trattava di un anziano nato a Lucca, e con attuale residenza a Chiusi in provincia di Siena, anche se domiciliato di fatto a Città della Pieve. Il cadavere rinvenuto in avanzato stato di decomposizione, è stato recuperato dai vigili del fuoco.

