Siena, il professore Emanuele Castrucci twitta ancora. L'ultimo post sul suo profilo

Twitta ancora il docente dell'università di Siena Emanuele Castrucci. Sul suo profilo è apparso un nuovo messaggio, con un chiaro riferimento alla sua situazione: "E allora licenzieranno anche Heidegger?".

Nel corso dell'assemblea di docenti e studenti il rettore Francesco Frati ha annunciato di voler sospendere il docente dall'insegnamento in quanto ritiene che non debba restare a contatto con gli studenti. Si tratta di un provvedimento urgente in attesa che il Ministero decida quali misure applicare.

Il professore comunque non sembra voler ritrattare quanto espresso nel post inneggiante ad Hitler, e per questo utilizza ancora lo stesso canale che lo ha messo nei guai.