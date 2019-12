Oliviero Toscani contro la nuova centrale geotermica sull'Amiata, in provincia di Siena. Botta e risposta con il sindaco di Abbadia San Salvatore, Fabrizio Tondi nel corso della trasmissione radiofonica "Fatto in Italia" in onda domenica 1 dicembre su Radio Radicale. La trasmissione si è occupata del progetto presentato da Sorgenia Geothermal relativo alla costruzione di una centrale geotermica nella zona industriale del comune di Abbadia San Salvatore, alle porte della Val d’Orcia. Al confronto, serratissimo, sono intervenuti Michele Anzaldi, deputato di Italia Viva e Fabrizio Tondi, sindaco di Abbadia. Tondi, ha spiegato che “non siamo in Val d’Orcia, ma a una trentina di chilometri dalla valle, nella zona industriale del comune di Abbadia San Salvatore e di Radicofani”. Anzaldi ha sottolineato l’errore del comune amiatino di non aver fatto di tutto per “allargare il confine della Val d’Orcia al proprio territorio, fregiandosi di un titolo riconosciuto al mondo”. Oliviero Toscani, infine - sua l’ultima parola - dopo aver definito la Val d’Orcia un’opera d’arte, il cui vero valore è disconosciuto agli stessi amministratori e residenti, ha esortato a allontanare e bonificare quell’area industriale e a pensare a progetti culturali e artistici. Poi l'attacco al sindaco: "allora rovini la sua Val di Paglia. Lei sindaco ha scelto di produrre il brutto e passerà alla storia per questo. Peccato. Ha perso una grande occasione e la storia lo condannerà”.

