Flash mob in Piazza del Duomo ma non corteo per le vie della città. E' quanto è stato stabilito per la manifestazione di venerdì 6 dicembre per l'iniziativa organizzata dalle Sardine senesi. Il coordinatore del movimento Mattia Ciappi spiega: "Con la questura abbiamo concordato che, vista l'alta presenza prevista, la manifestazione non preveda il corteo. Sono attese, come ha confermato anche la questura, circa duemila persone".

La manifestazione, fissata per le ore 18,30, non prevede la presenza di bandiere: "Sarà apartitica ed apolitica - spiega Ciappi - e ci saranno solo cartelloni. E' attesa una delegazione di Sardine di Bologna e sono previsti cinque, sei interventi".