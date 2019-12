L'Oca non ci sta. Dopo l’ufficialità dei due Palii di squalifica per quanto avvenuto nella Carriera del 16 agosto 2019

la dirigenza di Fontebranda sbotta: "Una sanzione iniqua e immotivata. Le motivazioni addotte nel nostro ricorso, peraltro largamente esaustive e collegate a precedenti fatti sottoposti a sanzioni dalla stessa giunta negli ultimi due anni, non hanno avuto la corretta e necessaria attenzione. E' palese la difformità di giudizio che ha colpito ingiustamente la nostra contrada, che non nasconde le modalità dei fatti avvenuti, ma che ritiene siano stati valutati con animo punitivo. I segnali affermati anche durante i lavori della commissione per la revisione del regolamento del Palio, secondo i quali l’aspetto principale da curare sarebbe stato quello dell’uniformità di giudizi e della creazione di una giurisprudenza di riferimento, sono stati completamente disattesi. Viene svilita e oltremodo penalizzata la possibilità di ostacolare l’avversaria, a pena di svuotare il Palio dei suoi significati più veri, popolari e genuini”.