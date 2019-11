La danzatrice e coreografa senese Irene Stracciati, da oltre quindici anni, oltre a formare talenti classici e contemporanei nella sua scuola a Siena, lavora con bambini e adulti con disabilità intellettive e disturbi psichiatrici in tante città italiane. In particolare, ultimamente si è legata alle Cooperative DownDadi di Padova e Nazareno di Carpi. "Ho iniziato 15 anni fa con persone con sindrome di Down - spiega la Stracciati - e ho scoperto una nuova estetica che ha cambiato radicalmente il mio concetto di bellezza. L’incontro con la disabilità psichica ha segnato ancora di più questa mia evoluzione".

Oggi, 30 novembre, sarà protagonista alla festa del volontariato che avrà luogo al teatro dei Rinnovati, insieme a due danzatori della Cooperativa Nazareno e due danzatrici con sindrome di Down della cooperativa DownDadi di Padova: la performance si chiama Wanderers, e a breve questo stesso gruppo si esibirà anche a Baku, in Azerbaigian.