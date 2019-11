Gruppo atletico in lutto per la morte del suo fondatore

A morto all'età di 63 anni dopo una lunga malattia Ezio Cortonesi per gli amici Roberto, socio fondatore, già presente nel 1976 con la fondazione del Gruppo Atletico Sinalunga, molto attivo e importante per l’associazione sia come atleta che come organizzatore. In prima fila nell’organizzazione e nella crescita della Passeggiata alla Fiera, divenuta uno degli appuntamenti più importanti della Valdichiana, e delle altre manifestazioni dell’associazione, fino a che, a causa di una malattia ha dovuto interrompere.

Una colonna portante per il Gruppo Atletico Sinalunga, per tanti anni impegnato in gare in tutta la provincia e promotore dell'attività sportiva anche a livello cittadino.