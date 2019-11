Domenica 1 dicembre, a partire dalle 14, si svolge a Poggibonsi il terzo torneo Acquagol Avis, evento patrocinato dal Comune, organizzato dalla Poggibonsi pallanuoto e, appunto, dall'Avis. In vasca ci saranno 12 squadre di under 11 che, con il loro impegno, aiuteranno a sensibilizzare i presenti sull’importanza della donazione di sangue. Un ulteriore passo nella lunga storia della collaborazione tra Avis e Poggibonsi pallanuoto, che lo scorso anno ha anche visto i giocatori e lo staff dei giallorossi ritrovarsi all’ospedale di Campostaggia per una donazione collettiva di sangue. Non solo: attraverso i social, fu lanciata la “sfida” ad altri club a compiere lo stesso gesto. “Siamo fermamente convinti - spiega Massimo Minucci, il presidente della società sportiva - che un atleta è una persona generalmente predisposta alla donazione, che deve necessariamente andare di pari passo con la parola sport".