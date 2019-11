Siena, gli studenti universitari vogliono sconti sui biglietti dei bus. Il vicesindaco difende i residenti

Acceso dibattito in consiglio comunale sul costo dei biglietti degli autobus degli studenti universitari. La consigliera del Pd Giulia Periccioli ha presentato una interrogazione chiedendo "di sostenere i costi per talune linee di particolare rilevanza per la popolazione studentesca". "L’amministrazione comunale contribuisce con un modesto importo a potenziare alcune linee notturne, usufruibili da tutti i cittadini, che raggiungono Uopini e Tognazza, dove si trovano due residenze universitarie. Gli studenti universitari - spiega - sono una risorsa per la città".

A ribattere è il vicesindaco Andrea Corsi: "Installeremo nuove stazioni di bike sharing che riteniamo più funzionali a ridosso della residenza universitaria di San Miniato. Ritengo che non sia corretto utilizzare le tasse dei senesi solamente per una categoria di persone e non credo che sia giusto pensare ad una totale gratuità del servizio del trasporto pubblico locale”.

Arrabbiati gli studenti dell’associazione Cravos Siena che hanno manifestato esponendo striscioni.