Siena, studente fuorisede spaccia droga ai coetanei nel suo appartamento in centro. I vicini lo denunciano

Spacciava sostanze stupefacenti in centro a Siena ma è stato scoperto e denunciato: a finire nei guai è un 23enne italiano, studente universitario, domiciliato a Siena. Gli investigatori avevano notato uno strano via vai di giovani in uno stabile del centro storico, grazie soprattutto alle segnalazioni di alcuni residenti, rivelatesi determinanti per la buona riuscita dell'operazione e per indirizzare l'attività investigativa.

Si è resa necessaria, quindi, un'attività di monitoraggio del fenomeno da parte dei poliziotti a seguito del quale sono stati fatti una serie di controlli. Da questi è emerso che i ragazzi erano in possesso di alcune dosi di stupefacente tipo marijuana. Così gli investigatori sono risaliti al soggetto che occupava l'appartamento dove si recavano quotidianamente gli acquirenti.