Siena, il presidente del Badesse esonera Giovanni Maneschi. Al suo posto in arrivo Alessandro Deri

Il Badesse ha esonerato Giovanni Maneschi. “Sette punti nelle ultime sei gare sono pochi per chi come il Badesse vuole vincere il campionato”. Non abbastanza per il presidente del Badesse, Stefano Berni, quanto per decidere di cambiare allenatore con l’esonero di Giovanni Maneschi, avvenuto nella serata di mercoledì, poco dopo il successo in Coppa Italia, in trasferta con la Fortis Juventus. Vittoria che ha spinto il Badesse sino alla semifinale. Ma evidentemente, fanno presumere le tempistiche dell’esonero, ormai il dato era tratto, la scelta compiuta. Il nome forte per il dopo Maneschi è quello di Alessandro Deri, che nella passata stagione ha sfiorato i playoff con la Colligiana. Ieri la squadra ha avuto un giorno di riposo dopo la sfida di Coppa Italia mentre con buona probabilità il nuovo tecnico sarà presentato oggi, con Deri che dirigerà il primo allenamento in vista della trasferta di domenica con l’Antella qualora dovesse trovare l’accordo con il club biancazzurro. Un nodo che il Badesse scioglierà in via definitiva nelle prossime ore.

