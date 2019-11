Siena, le strade dove le tv resteranno spente per lavori

Dal prossimo lunedì 2 dicembre, i tecnici Telecom continuano gli interventi di manutenzione migliorativa della rete cablata (HFC) che trasporta il segnale TV nelle case dei cittadini senesi. I lavori fanno parte di un programma di sostituzione di tutti i Fiber Node della rete con apparati più moderni con la possibilità di monitoraggio da remoto che permetterà la segnalazione degli eventuali guasti in tempo reale. Per consentire i lavori, di norma effettuati tra le ore 8 e le 17, sarà temporaneamente sospesa la ricezione televisiva nelle zone sottostanti.

Il 2 dicembre riguarderanno, anche parzialmente, piazza A. Manzoni, Santo Spirito, via dei Servi, del Refugio, delle Cantine, dell’Oliviera, di Pantaneto, Roma, di San Girolamo, Val di Montone, di Fiera Nuova, di Feria Vecchia, dei Pispini, vicolo di San Clemente, del Sasso, di Finimondo; il 3 via di San Marco, vicolo dei Monelli; il 4 piazza di Ovile, via di Pantaneto, Samoreci, dei Pispini, del Pian d’Ovile, di Fontenuova, di Vallerozzi, vicolo degli Orefici, di Borgo Franco; il 5 piazza di Ovile, San Francesco, piazzetta Barbicone, vicolo degli Orbachi, dei Rossi, dell’Abbadia, del Giglio, di Sinitraia, Provenzano Salvani, degli Orti, del Comune, del Pian d’Ovile, di Mezzo, di Vallerozzi; infine il giorno successivo 6, piazza del Sale, vicolo del Saltarello, della Tartuca, via Camollia, degli Umiliati, Garibaldi, T. Pendola, della Stufa Secca, Casato di Sopra, di Castelvecchio, delle Cerchia, Prato di Sant’Agostino, Sant’Agata, di San Pietro, San Quirico, T. Sarrocchi.