Siena, cavalli scambiati, si va in Appello. In primo grado condannato il fantino del Palio Trecciolino

Il processo nei confronti di Luigi Bruschelli il fantino del Palio di Siena detto “Trecciolino” per il caso dei cavalli scambiati continuerà in sede di Appello. La difesa del'ex re di Piazza del Campo ha deciso di impugnare la condanna di primo grado emessa dal collegio presieduto da Luciano Costantini lo scorso giugno, a 4 anni e 10 mesi, con interdizione di 5 anni dai pubblici uffici, per i fatti legati agli scambi di cavalli e per il reato di falso; inoltre, anche la Procura della Repubblica ha impugnato la sentenza del tribunale senese nei confronti del fantino. Si attende la data dell'udienza.