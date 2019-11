Siena, scoperta perdita di gas sotto le abitazioni di San Prospero, bloccati i lavori di asfaltatura

Nel corso dei lavori di asfaltatura nel quartiere di San Prospero, gli operai hanno avvertito un forte odore di gas ed hanno immediatamente avvertito Centria, da ditta che si occupa a Siena della distribuzione del metano. I tecnici Centria hanno trovato una perdita all'altezza con via Monticchiello, perdita preesistente ai lavori di asfaltatura, che hanno bloccato i lavori. Durante il sopralluogo di Centria, i tecnici hanno riscontrato ulteriori perdite in prossimità con l'intersezione di via Corridoni.

L’Amministrazione comunale sta monitorando la situazione e si impegna a tenere i cittadini aggiornati sull'entità della perdita e su quando riprenderanno i lavori di asfaltatura.