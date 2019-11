Nel caso del bambino di 10 mesi deceduto al policlinico di Siena il 29 maggio, i consulenti super partes nominati dal giudice hanno raggiunto la conclusione che “i medici delle Scotte non hanno colpe per la morte del piccolo Amir”. Così è stato chiuso l'incidente probatorio. A questo punto la decisione spetta al pubblico ministero: o decidere di procedere, per promuovere le richieste di rinvio a giudizio, o archiviare le posizioni dei 4 dottori alla sbarra. Nel frattempo l'incubo della famiglia di Amir si allunga: non resta che la speranza che si capisca una volta per tutte che cosa è successo.