Tanti, a Siena, sentono l'esigenza di tornare a parlare di Palio guardandosi negli occhi, e non sulle varie piattaforme social. La Selva e Radio Siena tv, invece di sperare che succeda qualcosa, organizzano un evento per ribaltare il predominio del web ormai diffuso: una serata aperta a tutti nella sede museale della Contrada di Vallepiatta. “Sarà un’occasione - spiega il capitano Alessandro Giorgi - per creare un'occasione di confronto e scambio di idee, e magari sollecitare un dibattito. Parteciperanno addetti ai lavori, dirigenti, barbareschi, fantini, proprietari, ma la presenza della cittadinanza sarà utile per creare un flusso di idee in merito non solo a un possibile lotto di cavalli del futuro”.