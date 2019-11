Il senese Federico Masi ha sfiorato il podio mondiale in una competizione tra i migliori tecnici di officina del pianeta della Subaru, che si sono sfidati il 13 novembre in Giappone, alla World technical competition presso il Kobe convention center. Masi ha avuto il privilegio di rappresentare l’Italia in virtù del titolo di campione tricolore in carica e del secondo posto agli Europei della marca di cui è esperto. Nella terra del Sol levante si sono dati battaglia partecipanti arrivati da 15 paesi diversi. Si sono misurati su tre distinte prove impegnative, che li hanno spremuti a fondo sia dal punto di vista pratico che teorico. Era fondamentale non solo svolgerle alla perfezione, ma anche nel più breve tempo possibile. Il senese è risultato tra i migliori, tanto da sfiorare il podio.