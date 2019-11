Banca Mps vince il Key Award per la campagna pubblicitaria “Più forza alle persone. Più forza per noi"

Banca Monte dei Paschi di Siena si aggiudica con lo spot “Più forza alle persone. Più forza Per Noi” realizzato con Axa il Premio Key Award 2019 per la migliore campagna pubblicitaria nella categoria “finanza, assicurazioni, commercio e Gdo”. Il prestigioso riconoscimento è stato assegnato a Milano nell’ambito della cerimonia di premiazione dei Key Award, il festival dedicato alla comunicazione commerciale veicolata su tv, cinema, web e mobile, giunto alla sua 51esima edizione e ritenuta una tra le principali manifestazioni italiane dedicate ai film pubblicitari.La campagna, lanciata il 20 ottobre sulle televisioni nazionali, new media e stampa, celebra il coraggio di tutte le coppie che affrontano i loro progetti di vita e lancia “Per Noi”, la nuova polizza assicurativa ideata dalla collaborazione tra Mps ed Axa pensata per due persone, qualunque sia il loro legame, che abbiano un progetto insieme, sia nell’ambito della vita personale che lavorativa.

