Siena, volevano far saltare la moschea di Colle Val d'Elsa. Avvocato chiede ritorno a lavoro per Andrea Chesi

Il legale di Andrea Chesi, il 60enne reputato a capo della cellula di estremisti di destra in provincia di Siena, chiederà al giudice la possibilità di far tornare al lavoro il proprio assistito, che si trova agli arresti domiciliari con l'accusa di detenzione illegale di munizionamento bellico. Il legale, Francesco Pletto, confida sulla collaborazione mostrata dal 60enne durante l'udienza di convalida dell'arresto e sulla sua dichiarata volontà di ovviare ai suoi errori e chiedere scusa alle persone minacciate, in primis i responsabili della moschea di Colle Val d'Elsa. In alcune intercettazioni gli indagati dalla Procura di Firenze avevano parlato della possibilità di colpire il centro culturale islamico. A Firenze, nei prossimi giorni, la Digos inizierà a sentire gli altri dieci indagati: l'obiettivo è fare luce sui piani eversivi rivelati dalle numerose intercettazioni. Il gip ha escluso per Chesi l'aggravante della finalità terroristica.