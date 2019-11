Siena, bara ritrovata in un fosso: parla il comandante della polizia municipale di Montepulciano

Si concluderanno a breve le indagini della polizia municipale di Montepulciano, in provincia di Siena, sul ritrovamento di una bara che galleggiava in un piccolo corso d’acqua fra Montepulciano Stazione ed Acquaviva, le due frazioni poliziane a valle del capoluogo. Il rinvenimento è avvenuto in un fosso casualmente mercoledì 20 novembre, in occasione del gonfiarsi dei corsi d’acqua che confluiscono sul Canale Maestro della Chiana, quando la bara si è incastrata sotto un piccolo ponte. “A oggi - ha spiegato il comandante della polizia municipale di Montepulciano, Luca Batignani – di certo c’è solo che la bara era priva di coperchio e della normale imbottitura, non risulta essere stata usata visto le buone condizioni del legname ed è stata sicuramente prodotta da una ditta specializzata del nord Italia e da questa ceduta a un venditore del comune poliziano, il quale ha assicurato gli investigatori di non aver mai venduto, in tutti gli anni della sua attività, bare a persone che poi non le avessero utilizzate per defunti. Comunque - ha concluso il dirigente della municipale - a giorni concluderemo le indagini e poi passeremo il tutto alla Procura della Repubblica che deciderà se si ravvisano estremi di reato e procedere ad ulteriori indagini o archiviare il tutto”.