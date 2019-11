Il 25 novembre è la giornata internazionale contro la violenza sulle donne, istituita dall’Onu nel 1999. A Siena ci saranno varie iniziative per sostenere la lotta al femminicidio, a partire da un convegno al Santa Maria della Scala, organizzato dall’assessorato alle pari opportunità del Comune insieme all’Associazione USiena alumni dell’ateneo senese. Inoltre, su richiesta del Soroptimist International d’Italia, verrà illuminata di arancione la Fonte Gaia per unirsi idealmente, in tutto il mondo, a quelle città che, nella stessa giornata, accendono i propri monumenti del colore che è simbolo di un futuro senza violenza.

Questo è un tema - sottolinea l’assessore alle pari opportunità, Clio Biondi Santi - che è sempre più attuale e che occorre affrontare con iniziative ad hoc volte a sensibilizzare, in particolar modo, le nuove generazioni promuovendo una cultura paritaria nelle relazioni fra generi".