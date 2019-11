Siena, dedica i gol all'amico morto: Kurtaj segna una doppietta. Mazzo di fiori per Matteo Della Lena

Bellissima doppietta di Florian Kurtaj che ha regalato tre punti alla Virtus Chianciano in provincia di Siena nella delicata sfida salvezza giocata domenica 24 novembre contro il Caldana. “Il fenicottero” è un ex compagno juniores di Matteo Della Lena, lo sfortunato ragazzo venuto a mancare esattamente un anno fa. Prima del fischio di inizio è stato osservato un minuto di raccoglimento per ricordarlo e proprio il numero sette termale, insieme a Matteo Severeni, anch’egli amico e compagno dell’ex promessa della Sinalunghese, ha consegnato un mazzo di fiori, a nome della Virtus, al fratellino di Marco Della Lena. Sul campo dopo 5’ Kurtaj ha portato in vantaggio il con un tap in ravvicinato e ha dedicato la marcatura, indicando il cielo e sfoggiando una maglia personalizzata per il 17enne tragicamente scomparso in un incidente stradale a Sant’Albino.

