Il ministro Fioramonti: "L'Università di Siena è un esempio su come si può ripartire dopo le difficoltà"

L'ospite d'onore all'apertura del 779° anno accademico dell'Università di Siena è stato il ministro dell'istruzione Lorenzo Fioramonti, che nella città del Palio torna sempre volentieri. "E’ emozionante: qui, grazie a una borsa di studio, ho avuto la possibilità di proseguire il mio percorso universitario. Esserci come rappresentante del governo è un grande orgoglio. Il sistema italiano consente a tutti di accedere a una conoscenza di primissimo livello. Anche i meno abbienti hanno la possibilità di studiare, questo è un vero valore di civiltà”.

Per quanto riguarda proprio Siena, "è un posto dove viene fatto un lavoro egregio grazie a un ateneo che è un punto di riferimento perché ha dimostrato che ci si può rimettere in piedi anche dopo le difficoltà. Questo deve essere un motivo di vanto".