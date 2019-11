Suora in fuga d'amore: il convento chiude

La suora si innamora perdutamente e il convento è costretto a chiudere. Succede in provincia di Arezzo, Valtiberina Toscana, in quello che è considerato (era considerato, ormai), il monastero dei matrimoni. Adesso anche lei, la madre superiora, è rimasta colpita da Cupido tanto da andare in fuga d'amore. Ha rinunciato al velo per un uomo.

La notizia, riportata dal quotidiano La Nazione, riferisce che le monache erano quattro in tutto nel convento, tra cui una oltre gli 80 anni e due giovani all'inizio del percorso spirituale. Tutte erano appese alla madre superiora che aveva rilanciato il convento: fede, lavoro, preghiere e persino una vigna e uno spazio per gli ultimi. Una vocazione di ferro quello della madre superiora, fino all'incontro con un uomo, la fuga d'amore, la rinuncia al velo e il monastero della Valtiberina che chiude.