Maltempo, cede una strada vicino a San Rocco

Giornata di forti temporali in tutto il territorio senese. Le situazioni più difficili in Valdorcia, Valdichiana e Amiata. A Piancastagnaio è stata chiusa la strada a Casa del Corto dove si sono portati i Vigili del Fuoco. Una precauzione per il timori dell'esondazione del Senna. Molti gli alberi ed i rami caduti. A San Rocco a Pilli una parte della Sp 105 ha ceduto ed è sprofondata per circa 3 metri dopo che già nei giorni scorsi aveva visto l'intervento dei tecnici dell'Anas. Ad Abbadia San Salvatore sono caduti 83 mm di pioggia, "mentre le zone limitrofe al capoluogo - spiegano da Meteo Siena 24 - pur con precipitazioni piuttosto continue fanno registrare accumuli moderati: Asciano 33 mm; Pian di Feccia 29 mm; Rosia 27 mm; Siena Galilei 23 mm. Per sabato 16 novembre previsto ancora maltempo. La regione ha emesso un allerta di colore giallo per rischio idrogeologico e temporali forti dalle ore 18 alle ore 23.59.