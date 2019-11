Venezia sommersa, acqua alta 1,6 metri

Onda di piena sommerge, in queste ore, gran parte della città di Venezia. Appena arrivato a quota 152, la circolazione dei vaporetti è stata temporaneamente sospesa in attesa del deflusso delle acque, atteso per le prossime ore. Tutta la zona di piazza San Marco è stata transennata e interdetta al transito di cittadini e turisti.

L'acqua alta è attesa a 1,6 metri.

"Il sindaco Luigi Brugnaro è stato nominato commissario per l’emergenza e con lui ho fatto un sopralluogo a Venezia. La situazione è complessa ma lo Stato c’è e il governo è pronto a fare tutto ciò che è necessario per proteggere questa preziosa e fragile città", ha detto Federico D’Incà, ministro per i Rapporti con il Parlamento.