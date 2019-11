Addio a Giacomo, ecco chi era il ragazzo morto nell'incidente

Giacomo Donati Clarke, 22 anni, italo-inglese, ha perso la vita a pochi metri da casa dello zio che lo stava aspettando per pranzo lunedì scorso. Il cadavere del ragazzo è stato scoperto intorno alle 14.15 del 13 novembre 2019 dalla polizia stradale e vigili del fuoco. Il giovane, universitario, fidanzato con una ragazza inglese, si trovava a Firenze e doveva raggiungere Montestigliano, nel comune di Sovicille. Proprio a 300 metri da casa, è finito in un fosso, lungo la carreggiata. L'autopsia dovrà stabilire le cause della morte. Da lunedì la famiglia e gli amici avevano lanciato un appello attraverso i social per la ricerca di Giacomo. Poi il tragico epilogo. Il sindaco di Sovicille ha espresso le proprie condoglianze.