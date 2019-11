Le proposte di sanzione del Palio di agosto

Alberto Tirelli, assessore delegato alla Giustizia paliesca, ha elaborato le proposte di sanzione relative al Palio dello scorso 16 agosto, dopo aver preso visione della relazione dei Deputati della Festa, così come previsto dall’art. 92 c. 2, del Regolamento per il Palio e del filmato ufficiale edito dal Consorzio per la tutela del Palio.

Non luogo a procedere per il fantino della Contrada della Pantera Luigi Bruschelli detto Trecciolino.

Non luogo a procedere per il fantino della Contrada Capitana dell'Onda Carlo Sanna detto Brigante.

Squalifica da 7 Palii e dalle relative prove - così come previsto dall’art. 99 del Regolamento per il Palio - al fantino della Nobile Contrada dell'Oca Antonio Siri detto Amsicora.

Squalifica da 2 Palii e dalle relative prove – così come previsto dall'art. 97 punto c del Regolamento per il Palio – alla Nobile Contrada dell'Oca per la responsabilità dell'atteggiamento tenuto dal proprio fantino, Antonio Siri detto Amsicora, in occasione delle intere fasi della mossa.

Non luogo a procedere nei confronti della Contrada della Torre.